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القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان و فلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

08:16 م الإثنين 30 يونيو 2025

جماهير إنتر ميلان

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كتب ـ محمد الميموني:

الكثير من عشاق كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان و فلومينينسي اليوم الإثنين، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية .

ويواجه إنتر ميلان نظيره فلومينينسي اليوم الإثنين 30 يونيو،ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للأندية لموسم 2025.

موعد مباراة إنتر ميلان و فلومينينسي

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على ملعب "بنك أوف أمريكا".

ونعرض لكم في السطور التالية القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان و فلومينينسي كالتالي:

ـ تردد قناة أم بي سي مصر
ـ التردد: 11470
ـ الاستقطاب: عمودي
ـ معدل الترميز: 27500
ـ معامل تصحيح الخطأ: تلقائي
ـ جودة القناة: HD

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إنتر ميلان فلومينينسي كأس العالم للأندية
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