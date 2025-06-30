كتب ـ محمد الميموني:

الكثير من عشاق كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان و فلومينينسي اليوم الإثنين، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية .

ويواجه إنتر ميلان نظيره فلومينينسي اليوم الإثنين 30 يونيو،ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للأندية لموسم 2025.

موعد مباراة إنتر ميلان و فلومينينسي

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على ملعب "بنك أوف أمريكا".

ونعرض لكم في السطور التالية القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان و فلومينينسي كالتالي:

ـ تردد قناة أم بي سي مصر

ـ التردد: 11470

ـ الاستقطاب: عمودي

ـ معدل الترميز: 27500

ـ معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

ـ جودة القناة: HD