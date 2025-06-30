القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان و فلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية
كتب ـ محمد الميموني:
الكثير من عشاق كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان و فلومينينسي اليوم الإثنين، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية .
ويواجه إنتر ميلان نظيره فلومينينسي اليوم الإثنين 30 يونيو،ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للأندية لموسم 2025.
موعد مباراة إنتر ميلان و فلومينينسي
وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على ملعب "بنك أوف أمريكا".
ونعرض لكم في السطور التالية القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان و فلومينينسي كالتالي:
ـ تردد قناة أم بي سي مصر
ـ التردد: 11470
ـ الاستقطاب: عمودي
ـ معدل الترميز: 27500
ـ معامل تصحيح الخطأ: تلقائي
ـ جودة القناة: HD
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