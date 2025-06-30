قبل صدام انتر ميلان.. ما قصة معاناة حارس فلومينينسي مع متلازمة النوم؟

كتب- محمد عبدالهادي:

رغم بلوغه سن الرابعة والأربعين، لا يزال الحارس

يستعد البرازيلي فابيو حارس فريق فلومينينسي لقيادة فريقه في مهمة صعبة مساء اليوم الإثنين، وذلك أمام انتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

ولفت فابيو الأنظار إليه خلال دور المجموعات، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام كل من بوروسيا دورتموند الألماني وصن داونز الجنوب أفريقي، بينما استقبل هدفين فقط في مباراة الانتصار على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة 4-2، مما جعله أحد أبرز عناصر التألق في صفوف الفريق البرازيلي.

ورغم تألق الحارس، إلا أن هناك قصة لا يعلمها الكثير من الجمهور، وهي معاناته بمرض "متلازمة النوم"، بحسب ما أوردته صحيفة آس الإسبانية، وهي حالة طبية نادرة تجعل الشخص يكتفي بعدد قليل جدًا من ساعات النوم دون أن يتأثر نشاطه أو تركيزه

وفي تصرحيات إعلامية سابقة لـ فابيو أكد أنه ينام أحيانًا ثلاث ساعات فقط، وفي بعض الليالي لا ينام إطلاقًا، ومع ذلك يظهر بأداء بدني وذهني رفيع في تدريباته ومبارياته.

وفي تصريحات سابقة لشبكة "جلوبو" البرازيلية، روى فابيو تفاصيل روتينه اليومي قائلاً: "ذهبت للنوم ذات مرة في الرابعة صباحًا، واستيقظت في السابعة صباحًا، أوصلت ابنتي إلى المدرسة، ثم أخذت ابني إلى دروس تعليم القيادة، ومن هناك ذهبت مباشرة إلى التدريبات، هذا نمطي المعتاد".

وأضاف: "عندما كنت ألعب في صفوف كروزيرو، خضعت لاختبار متخصص للنوم، وأظهرت النتائج أنني أتمتع بنوم عميق وكافٍ رغم قصر مدته، القليل من النوم الذي أحصل عليه يكفي لتعافي جسدي".

وأكد الحارس أن جسمه يتميز بسرعة التعافي، وهو ما يساعده على تحمل ضغط التدريبات والمباريات، مشيرًا إلى أن الإيمان بالله يمثل الدافع الأساسي في حياته اليومية والرياضية.