كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
22:00

فلومينينسي

جميع المباريات

إعلان

10 معلومات عن مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

03:16 م الإثنين 30 يونيو 2025

الهلال السعودي ومانشستر سيتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار في الساعات القادمة نحو مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

ويحمل لقاء اليوم اهتمامًا عربيًا من نوع خاص، حيث يعد الهلال هو الفريق العربي الوحيد الذي تأهل من دور المجموعات بالبطولة، كما سيلتقي أمام مانشستر الذي يحمل بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة مانشستر سيتي والهلال كالتالي:

مواجهات الهلال مع الأندية الأوروبية

ألتقي الهلال مع 4 أندية أوروبية قبل مباراة السيتي ، خسر واحدة وتعادل في 3.

هيمنة جوارديولا:

خاض الإسباني بيب 11 مباراة في كأس العالم للأندية فاز بها جميعًا

موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال:

تُقام فجر الثلاثاء 1 يوليو 2025، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ملعب مانشستر سيتي والهلال:

تقام المباراة على ملعب "كامنج وورلد" في الولايات المتحدة الأمريكية.

مناسبة مباراة مانشستر سيتي والهلال:

المباراة ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

مشوار مانشستر سيتي في البطولة:

تصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد الفوز على الوداد، العين، ويوفنتوس.

مشوار الهلال في البطولة:

تأهل كوصيف للمجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط، بعد التعادل مع ريال مدريد وسالزبورج، والفوز على باتشوكا.

أول مواجهة رسمية بين الفريقين:

تعد هذه المباراة المواجهة الرسمية الأولى بين مانشستر سيتي والهلال في البطولات العالمية.

القنوات الناقلة:

تُنقل المباراة عبر قنوات MBC مصر، MBC Action، ومنصة DAZN.

التأهل إلى ربع النهائي:

الفائز من هذه المباراة سيواجه المتأهل من لقاء إنتر ميلان الإيطالي وفلومينينسي البرازيلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال السعودي ومانشستر سيتي 0 معلومات أس العالم للأندية أس العالم للأندية 2025 دور الـ16
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الأجانب يبيعون الدولار للاستثمار في الجنيه.. فما الأسباب؟
اقتصاد مصر ينمو بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات.. ما السبب؟
جبالي: تطبيق أحكام "الإيجار القديم" وضمان فاعليته يتوقف على تعهدات الحكومة
شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة