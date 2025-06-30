كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار في الساعات القادمة نحو مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

ويحمل لقاء اليوم اهتمامًا عربيًا من نوع خاص، حيث يعد الهلال هو الفريق العربي الوحيد الذي تأهل من دور المجموعات بالبطولة، كما سيلتقي أمام مانشستر الذي يحمل بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة مانشستر سيتي والهلال كالتالي:

مواجهات الهلال مع الأندية الأوروبية

ألتقي الهلال مع 4 أندية أوروبية قبل مباراة السيتي ، خسر واحدة وتعادل في 3.

هيمنة جوارديولا:

خاض الإسباني بيب 11 مباراة في كأس العالم للأندية فاز بها جميعًا

موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال:

تُقام فجر الثلاثاء 1 يوليو 2025، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ملعب مانشستر سيتي والهلال:

تقام المباراة على ملعب "كامنج وورلد" في الولايات المتحدة الأمريكية.

مناسبة مباراة مانشستر سيتي والهلال:

المباراة ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

مشوار مانشستر سيتي في البطولة:

تصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد الفوز على الوداد، العين، ويوفنتوس.

مشوار الهلال في البطولة:

تأهل كوصيف للمجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط، بعد التعادل مع ريال مدريد وسالزبورج، والفوز على باتشوكا.

أول مواجهة رسمية بين الفريقين:

تعد هذه المباراة المواجهة الرسمية الأولى بين مانشستر سيتي والهلال في البطولات العالمية.

القنوات الناقلة:

تُنقل المباراة عبر قنوات MBC مصر، MBC Action، ومنصة DAZN.

التأهل إلى ربع النهائي:

الفائز من هذه المباراة سيواجه المتأهل من لقاء إنتر ميلان الإيطالي وفلومينينسي البرازيلي.