مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي مهددة بالتأجيل.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة كروية من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الهلال السعودي ومانشستر سيتي، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة السيتي والهلال في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر منصة DAZN.

وقبل انطلاق المباراة، كشف موقع "ذا ويزر تشانيل" المختص بأخبار وأحوال الطقس، أن مباراة الهلال ومانشستر قد تشهد بنسبة كبيرة عواصف رعدية متفرقة.

وأشار الموقع أن العاصفة من المتوقع لها أن تستمر لعدة ساعات، وبالتالي ستكون المباراة مهددة بالتأجيل أو بالتعليق المؤقت لحين مرور العاصفة.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تشهد تقلبات عديدة في حالة الطقس، حيث تأجلت العديد من المباريات منذ انطلاق البطولة بسبب الأحوال الجوية.