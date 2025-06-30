ضحية كأس العالم للأندية.. أول نادٍ يقيل مدربه بعد توديع البطولة

كتب- محمد عبدالهادي:

أصبح ريناتو بايفا، مدرب فريق بوتافوجو البرازيلي، أول ضحايا كأس العالم للأندية 2025، بعد أن قرر النادي إقالته رسميًا اليوم الإثنين، وذلك عقب الخروج المبكر من البطولة بخسارته أمام بالميراس في دور الـ16.

وأصدر نادي بوتافوجو بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أعلن فيه أنه تم إنهاء علاقة المدرب البرتغالي مع الفريق.

وجاء في البيان: "يعلن نادي بوتافوجو أن ريناتو بايفا لم يعد مدربًا للفريق الأول، حيث تم إبلاغ المدرب بالقرار مساء الأحد، ويشكر النادي المدرب ومساعديه على الجهود التي بذلوها مع الفريق الأبيض والأسود في الأشهر الأخيرة."

وكان المدرب البالغ من العمر 55 عامًا قد تولى مهمة تدريب بوتافوجو في فبراير الماضي، ليقود الفريق خلال مرحلة مهمة من الموسم.

لكن الفريق فشل في مواصلة مشواره الناجح في كأس العالم للأندية، حيث خرج من المنافسات في ثمن النهائي بعد خسارته القاسية أمام بالميراس بهدف نظيف في الأشواط الإضافية.