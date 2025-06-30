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قناة مجانية لنقل مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

12:26 م الإثنين 30 يونيو 2025

فريق الهلال السعودي

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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الهلال السعودي، لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي

وتنطلق مباراة الهلال السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب "كامبينج وورلد".

وتأهل فريق الهلال السعودي إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني ضمن المجموعة الثامنة، برصيد 5 نقاط، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 7 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ومانشستر سيتي

وسبق وأعلنت شبكة قنوات "MBC" عن نقل 5 مباريات في دور الـ16 بكأس العالم للأندية، وتعتبر مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي، من ضمنهم.

وتُنقل أحداث مباراة الهلال ومانشستر سيتي في دور الـ16 بكأس العالم للأندية عبر قناة "MBC MASR 2" في الرابعة فجر الثلاثاء.

كما يمكن متابعة اللقاء بين الهلال ومانشستر سيتي عبر تطبيق شبكة "DAZN" مجاناً.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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