كأس العالم للأندية 2025

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إنتر ميلان

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22:00

فلومينينسي

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مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم الإثنين

12:45 ص الإثنين 30 يونيو 2025

مجسم كأس العالم للأندية

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تقام مباراة واحدة في دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين.

ويواجه إنتر ميلان نظيره فلومينينسي البرازيلي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، على ملعب بنك أمريكا.

ويسعى الثنائي إلى حجز البطاقة الخامسة إلى دور ربع النهائي، بعد تأهل بالميراس وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وانتصر بالميراس على نظيره بوتافوجو بهدف دون رد بعد اللجوء للأشواط الإضافية، بينما تأهل تشيلسي على حساب بنفيكا برباعية مقابل هدف.

وفاز باريس سان جيرمان على منافسه إنتر ميامي برباعية دون رد، بينما انتصر بايرن ميونخ على فلامنجو البرازيلي.

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