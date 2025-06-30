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استعدادا لكأس العالم.. قائمة منتخب مصر تحت 17 عاما

12:00 ص الإثنين 30 يونيو 2025

منتخب مصر للناشئين (1)

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كتب - محمد القرش:

أعلن أحمد الكأس مدرب منتخب مصر تحت 17 عاما، القائمة النهائية المشاركة في معسكر مغلق استعدادا لكأس العالم.

وتقام البطولة في الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025، وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبًا.

قائمة منتخب مصر

عمرو عبد العزيز- عمرو عادل - فادي وائل - نور أشرف - محمد شريف - حمزة الدجوي - معاذ محمد - فارس فخري - أدهم فريد - يوسف تامر - آدم محمد - مهند الشامي - محمد أنس - عمر كمال - باسل مدحت - محمد شحاتة - أنس رشدي - إبراهيم النجعاوي - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم - بلال عطية - زياد أيوب - ياسين حسام - محمد صبح - طارق فايز - أحمد حازم - أحمد سمير - عمر أبو طالب - أحمد إيهاب - سيف الجبالي - عيد عزازي - يوسف علاء - كريم جمعة.

أبرز المعلومات عن كأس العالم تحت 17 عاما

- منتخب ألمانيا هو حامل اللقب، حيث توج لأول مرة كبطل للعالم تحت 17 سنة بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في إندونيسيا 2023.

- منتخب نيجيريا هو الأنجح في تاريخ البطولة، حيث حقق 5 القاب، يأتي منتخب البرازيل خلفه برصيد 4 ألقاب.

- قطر ستسضيف البطولة سنويًا بدءًا من 2025 وحتى 2029.

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منتخب مصر للناشئين أحمد الكأس كأس العالم تحت 17 عاما قائمة منتخب مصر
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