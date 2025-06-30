كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
22:00

فلومينينسي

جميع المباريات

إعلان

بعد انتهاء المشوار.. كم حصد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟

05:00 ص الإثنين 30 يونيو 2025

لحظة تسجيل جواو نيفيس هدف تقدم باريس على إنتر ميام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

ودع فريق إنتر ميامي منافسات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الخسارة من باريس سان جيرمان برباعية دون رد.

واستقبل الفريق الأمريكي أهداف خسارته في شوط المباراة الأول، حيث دفع لويس إنريكي بالعديد من البدلاء بعد ضمان الفوز بالمباراة.

وأنهى إنتر ميامي مشاركاته في مونديال الأندية بحصد 21 مليون يورو بعد التأهل إلى ثمن نهائي مونديال الأندية.

وحصد الفريق الأمريكي كل تلك الأموال بفضل (9.55 مليون للمشاركة، 2 مليون للفوز، 2 مليون من تعادلين، 7.5 مليون للتأهل لثمن النهائي).

وكان الفريق الأمريكي تأهل إلى دور الـ16، محتلا وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

اقرأ أيضًا:

العثور على جثة لاعب كرة القدم.. والقبض على مدربه بتهمة القتل

خويلت يروي معاناته مع تصحيح عقلية لاعب الأهلي السابق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنتر ميامي كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 باريس سان جيرمان لويس إنريكي مونديال الأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استعدادا لكأس العالم.. قائمة منتخب مصر تحت 17 عاما

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن حادث ضحايا الإقليمي بالمنوفية*
الحكومة مسؤولة.. مجدي الجلاد: تكلفة صيانة الطريق الإقليمي تثير تساؤلات