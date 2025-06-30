بعد انتهاء المشوار.. كم حصد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟

كتب - محمد القرش:

ودع فريق إنتر ميامي منافسات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الخسارة من باريس سان جيرمان برباعية دون رد.

واستقبل الفريق الأمريكي أهداف خسارته في شوط المباراة الأول، حيث دفع لويس إنريكي بالعديد من البدلاء بعد ضمان الفوز بالمباراة.

وأنهى إنتر ميامي مشاركاته في مونديال الأندية بحصد 21 مليون يورو بعد التأهل إلى ثمن نهائي مونديال الأندية.

وحصد الفريق الأمريكي كل تلك الأموال بفضل (9.55 مليون للمشاركة، 2 مليون للفوز، 2 مليون من تعادلين، 7.5 مليون للتأهل لثمن النهائي).

وكان الفريق الأمريكي تأهل إلى دور الـ16، محتلا وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

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