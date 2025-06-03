كتبت-هند عواد:

تحدث خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للأهلي، عن استعداده لكأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

وقال خوسيه ريبيرو في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "لم نغير كثير من فكرة اللاعب عند الأهلي، لكن من حين لآخر نضع أساليب تكتيكية بحيث أن الفريق يصل لأبعد نقطة ممكنة في المونديال، البطولة ستكون قوية ويجب أن نكن متفوقين فيها، خاصة أن الفرق كلها متقاربة، سنحاول نكون الأفضل، ونحافظ على هوية وشكل لعب الأهلي وهذا ما يميزنا في البطولة".

وأضاف: "أنا من اخترت عماد النحاس، يجب أن يكون هناك المدرب المحلي لأنه له دور مهم جدا، هو يعرف الفريق جيدا وطريقة تفكير وثقافة اللاعبين، وهذا يساعدنا بسرعة على فهم الفريق ونعمل مع بعض بكفاءة، النحاس هو الشخص المناسب ليكون موجودا، وبصراحة أعتقد أنه شخصا متواضعا ويسمع جيدا ولديه رؤية واضحة لاحظت هذا منذ اليوم الأول وسعيد بالعمل معه".

واختتم ريبيرو: "أعلم أن مصر بها ثقافة مختلفة ومفهوم الكرة مختلفا، لكنني أقبل التحديات من هذا النوع، وأعرف أن هناك تحديات كثيرة من خبراتي السابقة، أعلم كيف أتعامل مع كل الثقافات بسهولة، وثقافة الأهلي أعرفها جيدا من قبل القدوم إلى هنا، وهي الفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، أعلم أنه ناد كبير ويريد الفوز بكل البطولات".

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