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تريزيجيه وزوجته في الأهلي بعد انضمامه رسميا (صورة)

11:22 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمود حسن تريزيجيه وزوجته المهندسة روان عمر القصري (1)_2
  • عرض 13 صورة
    محمود حسن تريزيجيه وزوجته المهندسة روان عمر القصري (5)
  • عرض 13 صورة
    محمود حسن تريزيجيه وزوجته المهندسة روان عمر القصري (4)
  • عرض 13 صورة
    محمود حسن تريزيجيه وزوجته المهندسة روان عمر القصري (6)
  • عرض 13 صورة
    محمود حسن تريزيجيه وزوجته المهندسة روان عمر القصري (7)
  • عرض 13 صورة
    محمود حسن تريزيجيه وزوجته المهندسة روان عمر القصري (2)_1
  • عرض 13 صورة
    روان عمر زوجة محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    روان عمر زوجة محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    روان عمر زوجة محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    روان عمر زوجة محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    روان عمر زوجة محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    روان عمر زوجة محمود حسن تريزيجيه
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القاهرة - مصراوي

ظهر النجم المصري محمود حسن تريزيجيه داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة، برفقة زوجته، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من نادي الريان القطري.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة لتريزيجيه وزوجته وهما داخل ملعب التتش، يحملان قميص الأهلي الذي يحمل الرقم (7)، في لقطة لاقت تفاعلًا كبيرًا من جماهير القلعة الحمراء، التي عبرت عن ترحيبها بعودة "الفتى الذهبي" إلى بيته الأول.

وحمل تريزيجيه وزوجته القميص رقم 7، علما بأن اللاعب بدأ مسيرته الكروية مع الأهلي بالقميص رقم 17، قبل أن ينطلق في رحلة احتراف ناجحة شملت محطات بارزة في أوروبا والخليج، أبرزها في قطر، تركيا، وإنجلترا.

وتعد عودة تريزيجيه صفقة من العيار الثقيل للنادي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بعناصر هجومية مميزة، استعدادًا لمنافسات كأس العالم للأندية، التي تنطلق في 15 يونيو الجاري.

وتترقب جماهير الأهلي مشاركة تريزيجيه بالقميص الأحمر مجددا، في لحظة وصفتها بعض الصفحات بـ"عودة الفتى الذهبي".

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محمود حسن تريزيجيه زوجة تريزيجيه الأهلي تريزيجيه
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