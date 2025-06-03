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لعب في دوري أبطال أوروبا.. ماذا قدم بن رمضان قبل الانضمام للأهلي؟

10:58 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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    تقديم محمد علي بن رمضان لاعبا للأهلي (5)
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    تقديم محمد علي بن رمضان لاعبا للأهلي (2)
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    تقديم محمد علي بن رمضان لاعبا للأهلي (3)
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    تقديم محمد علي بن رمضان لاعبا للأهلي (4)
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    تقديم محمد علي بن رمضان لاعبا للأهلي (7)
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    محمد بن رمضان
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    محمد علي بن رمضان
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    محمد بن رمضان
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    محمد علي بن رمضان المرضح للأهلي
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    محمد بن رمضان
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كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان تدعيما للفريق الأول لكرة القدم قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتعاقد المارد الأحمر مع لاعب خط الوسط قادما من فريق فيرينتسفاروشي المجري، في صفقة قاربت لـ 2 مليون يورو.

وكانت تجربة الاحتراف الأوروبي هي الأولى للاعب صاحب الـ 25 عاما، حيث انضم للدوري المجرب قادما من الترجي التونسي في موسم 2023/24.

وشارك بن رمضان مع فريق فيرينتسفاروشي في 74 مباراة بجميع المسابقات، حيث ساهم في 19 هدفا (سجل 8 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة).

وسبق للاعب التونسي أن شارك مع الفريق المجري في بطولة دوري أبطال أوروبا في مباراتين ساهم خلاله في هدفين (هدف وتمريرة حاسمة).

وفي سياق متصل، يقع الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية بجانب كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

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