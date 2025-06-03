كتب - محمد القرش:

علق سيرخيو بوسكيتس لاعب نادي إنترميامي على مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وقال بوسكيتس عبر تصريحات للموقع الرسمي للفيفا: "أعتقد أن كلمة "عالم" تعكس أهمية أي بطولة".

وأضاف: "أنا سعيد بخوض كأس العالم للأندية أمام جماهيرنا، في مدينتنا، نعلم أهمية البداية الجيدة، وكما ذكرتم، أمام فريق رائع (الأهلي)، معتاد على هذه البطولات، فريق ناجح للغاية في القارة الأفريقية، وستكون مباراة صعبة".

وواصل: "نعلم أن ميامي تضم عددًا كبيرًا من اللاتينيين، إنه جمهور متحمس للغاية، يهتف دائمًا طوال المباراة، ويدعم الفريق في السراء والضراء، ونحن ممتنون للغاية".

وأوضح: "نحن فريق ذو خبرة محدودة في هذا النوع من البطولات، لكننا متحمسون للغاية، وعلى المستوى الشخصي أنا سعيد بالفوز بالبطولات على مستوى النادي والمنتخب الوطني".

واختتم: "نعرف عظمة ليو، وما كان عليه، وما سيبقى عليه حتى يشاء، لا أعتقد أن هناك لاعبًا آخر كاملًا ومختلفًا مثله، ولا أعتقد أنه كان موجودًا من قبل".