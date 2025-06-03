الخلود يُنهى إعارة أليو ديانج للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الخلود السعودي قطع إعارة أليو ديانج من أجل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، عبر بيان رسمي.

وجاء بيان الخلود كالتالي: "قررت إدارة نادي الخلود إنهاء إعارة اللاعب الدولي أليو ديانغ، وذلك لتمكينه من العودة إلى النادي الأهلي المصري للمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "يأتي هذا القرار في إطار العلاقات المتميزة التي يشارك بها نادي الخلود مع النادي الأهلي المصري، وأخيراً لما قدمه اللاعب من أداء مميز خلال فترة إعارته، والتي شكلت إضافة فنية مميزة في الموسم الرياضي المنصرم".

واختتم النادي السعودي بيانه: "تقدم إدارة النادي بالشكر والتقدير للاعب أليو ديانغ على ما أظهره من مهارة واحترافية، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة".