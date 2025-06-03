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ما زال وحشا.. لاعب أرسنال السابق يتحدث عن مستقبل كريستيانو رونالدو

05:57 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

كريستيانو رونالدو

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كتبت-هند عواد:

أصبح مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، غامضا مع نهاية عقده بنهاية الموسم وعدم الإعلان عن وجهته المقبلة.

وتحدث ويليام جالاس مدافع أرسنال وتشيلسي السابق، عن مستقبل كريستيانو واحتمالية ظهوره في كأس العالم للأندية، وقال لـ"Prime Casino": "فيفا تريد أن تصبح بطولة كأس العالم للأندية حدثًا كبيرًا، بالطبع، لتصبح البطولة العظيمة الثانية في العالم. ولذلك يحتاج إلى الكثير من التسويق، ونوع التسويق الصحيح. لا تنسوا المشجعين أيضًا، فهم سيرغبون في رؤية أكبر وأفضل الأسماء في أمريكا".

وأضاف: "لذا لجلب رونالدو إلى هناك هذا الصيف، حتى لو كانت لمجرد الانتقال القصير إلى نادٍ آخر، سيكون ذلك إنجازًا تسويقيًا. بالطبع، في الملعب، ما زال رونالدو وحشًا، وربما لن يرغب في تفويت الفرصة إذا كان ليونيل ميسي موجودًا مع إنتر ميامي".

واختتم جالاس: "المشجعون سيرغبون في رؤيتهم، سيكون من الهائل رؤيتهم كلاهما في تلك المسابقة، لكنني لست مقتنعًا بأنهم سيكونون قادرين على جعل ذلك يحدث."

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