كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب فريق بورتو البرتغالي ستيفن أوستاكيو إن مباراتهم أمام الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 ستكون التحدي الأكبر لهم في المجموعة لأنهم لا يعرفون الفريق جيدًا.

ويتواجد بورتو والأهلي سويًا بالمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي الأمريكي وسانتوسس البرازيلي.

وأضاف لاعبو بورتو في تصريحات لصحيفة "record" البرتغالية، اليوم الثلاثاء:"الأهلي سيكون تحديًا كبيرًا لنا لأننا لا نعرف الفريق جيدًا وهذا ليس تقليلاً منه أو عدم احترام له؛ فكثيرون قالوا إنه فريق جيد جدًا، وقوي بدنيًا، ويحب الركض".

وأشار لاعب الوسط الكندي إلى أن جميع مبارياتهم في البطولة ستكون صعبة:"بالميراس فريق صعبًا للغاية وكذلك فريق إنتر ميامي يمتلك الإمكانيات لذا أعتقد أن مباريات المجموعة ستكون صعبة ولكن في النهاية المجموعة متوازنة".

وأتم صاحب الـ 28 عامًا تصريحاته بالإشارة إلى أنهم يمتلكون كل المقاومات لتجاوز دور المجموعات:"سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

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