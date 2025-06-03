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رابطة الدوري الإنجليزي تعلن الكرة الجديدة للموسم الجديد (صور)

01:45 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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    الدوري الإنجليزي الممتاز
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    الدوري الإنجليزي الممتاز
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كتب- محمد عبدالهادي:

في تحول تاريخي يشهده الدوري الإنجليزي الممتاز، كشفت رابطة "البريميرليج" عن الكرة الرسمية التي ستُستخدم في مباريات الموسم المقبل 2025-2026.

ومن المقرر أن تكون الكرة الجديدة من إنتاج شركة "بوما" الألمانية، لتبدأ بذلك صفحة جديدة بعد انتهاء شراكة استمرت 25 عامًا مع شركة "نايكي" الأمريكية.

ماهو موعد بداية الدوري الإنجليزي؟
تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 16 أغسطس 2025، لتُفتتح بخوض الفرق للكرة الجديدة التي تم تصميمها خصيصًا لتواكب تطور اللعبة وتقديم أداء عالٍ من حيث الدقة والسرعة.

ويأتي هذا التغيير التاريخي في موسم يدخل فيه ليفربول كحامل للقب، بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2024-2025، وهو اللقب الذي حسمه "الريدز" قبل نهاية المسابقة بأربع جولات كاملة.

الكرة الجديدة التي قدمتها "بوما" من المنتظر أن تكون محور اهتمام جماهير الكرة حول العالم، مع انطلاق موسم يعد بالكثير من الإثارة، سواء على مستوى المنافسة أو التغييرات التي تشهدها أروقة البطولة الأكثر متابعة عالميًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإنجليزي الممتاز شركة بوما الألمانية شركة نايكي الأمريكية
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