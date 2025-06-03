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برونو فيرنانديز يرفض عرضًا مُغريًا من الهلال السعودي

01:09 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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    برونو فيرنانديز
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    برونو فيرنانديز مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس 2025
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    عائلة برونو فيرنانديز في مانشستر يونايتد (1)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن الموقف النهائي للنجم البرتغالي بصفوف مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز من العرض المقدم له من نادي الهلال السعودي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم الثلاثاء أن برونو فيرنانديز لا يريد الانتقال إلى الدوري السعودي خلال هذه المرحلة من مسيرته إذ يفضل الاستمرار في أوروبا.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشف مؤخرًا عن طلب اللاعب البرتغالي الدولي عقدًا لمدة ثلاثة مواسم يحصل خلالها على راتب سنوي 30 مليون يورو بجانب وجود إضافات بين 6 إلى 8 ملايين يورو.

ولكن بحسب الصحيفة السعودية ذاتها فأن نادي الهلال قد عرض على اللاعب لمدة 4 أعوام يحصل على راتب إجمالي خلالها يصل إلى 100 مليون يورو بواقع 25 مليونًا في كل عام.

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برونو فيرنانديز الهلال السعودي صفقات الدوري السعودي مانشستر يونايتد
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