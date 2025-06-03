كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في ملف الانتقالات عن رغبة مسؤولي نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وذكر فابريزيو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء أن المدير الرياضي الجديد بنادي ميلان إيجلي تاري يحلم بالتعاقد مع لوكا مودريتش خلال الانتقالات الصيفية.

وأوضح الصحفي الإيطالي نفسه أن لاعب الوسط صاحب الـ39 عامًا قد تلقى عروضًا من عدة أندية حول العالم منذ رحيله عن ريال مدريد ولكنه لا يريد الاستعجال في حسم خطوته المقبلة.

وكان ريال مدريد قد أعلن في شهر مايو الماضي رحيل نجمه الكرواتي عن صفوفه بعد انتهاء التعاقد بينهما بعد 13 عامًا منذ انضمامه للملكي قادمًا من توتنهام الإنجليزي.

وخاض اللاعب الكرواتي الدولي بقميص ريال مدريد 591 مباراة سجل خلالها 43 هدفًا وصنع 95 لزملائه.

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