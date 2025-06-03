ستوري نجوم كرة القدم.. استعراض صلاح.. ضحكة معلول.. واحتفال شيكابالا

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر، النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة لخوضه تدريبات قوية في الجيم بجسد يمتلأ العضلات.

وفي المقابل، حرص النجم العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، بتواجده في معسكر منتخب بلاده خلال الأجندة الدولية الحالية.

ومن جانبه شارك التونسي علي معلول، نجم فريق الأهلي السابق، متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي، وهو يضحك رفقة وليد سليمان زميله السابق في الملاعب

وشارك، عمر جابر، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة احتفالا لأحد زملائه.

ونشر محمود عبدالرازق شيكابالا، قاد فريق الزمالك، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لاحتفاله بعيد ميلاد زميله في الفريق محمود الونش.