أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم

كتب - محمد القرش:

دائما ما تشهد وسائل التواصل الاجتماعي جدلا واسعا عند الحديث عن أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث يكون الاختلاف دائما على الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) تحديثا جديدا على قائمة أفضل 10 لاعبين كرة قدم في تاريخ كرة القدم.

وتصدر ليونيل ميسي القائمة متفوقا على البرازيلي بيليه، ومواطنه دييجو مارادونا وكريستيانو رونالدو.

أفضل 10 لاعبين في التاريخ

1. ليونيل ميسي (الأرجنتين)

2. بيليه (البرازيل)

3. دييجو مارادونا (الأرجنتين)

4. كريستيانو رونالدو (البرتغال)

5. يوهان كرويف (هولندا)

6. رونالدو نازاريو (البرازيل)

7. زين الدين زيدان (فرنسا)

8. فرانز بيكنباور (ألمانيا)

9. ألفاريدو دي ستيفانو (إسبانيا)

10. رونالدينيو (البرازيل)

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