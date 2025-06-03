بيراميدز بينهم.. 4 أندية تدخل التاريخ في عام 2025

كتب - محمد القرش:

شهد موسم 2024/25 العديد من الأحداث المثيرة في كرة القدم حول العالم، حيث دخل 4 أندية بعد الفوز ببطولة قارية لأول مرة في تاريخهم.

وحصد نادي الأهلي السعودي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/25 لأول مرة في التاريخ، بعد الفوز على كاواساكي الياباني في المباراة النهائية بثنائية دون رد.

وفاز فريق الشارقة الإمارات بكأس دوري أبطال آسيا 2، بعد التغلب على ليون سيتي سيلورز السنغافوري في الدقائق الأخيرة بثنائية مقابل هدف.

وفي الجائزة الأقوى في التاريخ على مستوى الأندية، حصد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر ميلان بخماسية دون رد في المباراة النهائية.

وشهد أمس السبت، فوز فريق بيراميدز المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في التاريخ على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، حيث انتهت مباراة الإياب بنتيجة 2-1 (3-2 بمجموع المباراتين).