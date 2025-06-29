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خويلت يروي معاناته مع تصحيح عقلية لاعب الأهلي السابق

08:45 م الأحد 29 يونيو 2025

رود خوليت أسطورة كرة القدم الهولندية

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كتب - محمد القرش:

روى رود خوليت أسطورة كرة القدم الهولندية معاناته في تصحيح عقلية حسام غالي داخل الملعب، أثناء فترته مع فريق فينورد الهولندي.

وقال رود في تصريحات إذاعية: "حسام غالي أحد اللاعبين الذين امتلكوا كل شي في كرة القدم عدا العقلية، لقد كان أكبر إخفاقاتي".

وأضاف: "غالي كان لاعب متكامل، قوة بدنية ومهارات وتمريرات، لكنه دائما يريد القيام بمراوغات غير ضرورية ويمكنها أن تؤثر على الفريق".

وواصل: "كان يحاول المرور بالكرة من بين أقدام اللاعبين في مناطق قطرة في الملعب، وحظرته أكثر من مرة".

وأردف: "حاولت كثيرا تعديل سلوكه داخل الملعب، واستخدمت كاميرات تتبع تحركاته، وعندما عرضتها عليه في حضور وكيله، قال لي "لا أستطيع مشاهدة المزيد".

وأكد: "طلبت منه تعديل بعض تصرفاته داخل الملعب في حضور وكيله، لكنه لم يفعل ذلك".

واختتم الهولندي: "التقيت بحسام غالي في أحد الفنادق بعد رحيله عن الفريق بسنوات، وقال لي "آسف، لكنها شخصيتي".

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