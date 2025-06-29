كتب - محمد القرش:

ظهر ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي معلقا يده اليمنى مستخدما الدعامة، قبل مواجهة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025.

وجاء ذلك بعد إجراء بيكهام لعملية جراحية في المعصم إثر الإصابة التي تعرض لها مع منتخب إنجلترا منذ 22 عاما "موسم 2003".

وقال ديفيد قبل بداية المباراة: "أنا وخورخي وخوسيه فخورون جدًا بالفريق الذي نملكه وبجماهيرنا وبما حققناه حتى الآن".

وأضاف: "كل ما نريده هو النجاح في الملعب، بكل بساطة، نحن فخورون جدًا بما نحن عليه كشركة، لكن ما يهم حقًا هو ما ترونه هنا".

واختتم مالك إنتر ميامي: "إنها لحظة عظيمة، أن ألعب ضد فريق في رأيي الأفضل في العالم، ستكون مباراة صعبة الليلة، لكن كل شيء ممكن".