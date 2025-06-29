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تشكيل مباراة إنتر ميامي وباريس في كأس العالم للأندية

06:26 م الأحد 29 يونيو 2025

ميسي لاعب إنتر ميامي

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يلاقي إنتر ميامي نظيره باريس سان يجرمان اليوم الأحد، ضمن مواجهات دور ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم".

تشكيل باريس

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باشو - نونو ميدينيش.

خط الوسط: نيفيز - فيتينيا - رويز.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا - دوري - باركولا.

تشكيل إنتر ميامي

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: مارسيلو - فالكون - ألين - جوردي ألبا.

خط الوسط: أليندي - ريدوندو - بوسكيتس - سيجوفيا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز.

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