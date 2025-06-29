العثور على جثة لاعب كرة القدم.. والقبض على مدربه بتهمة القتل

كتب - محمد القرش:

توفي لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 13 عامًا، حيث عُثر عليه ميتًا على جانب طريق في إحدى ضواحي لوس أنجلوس، بسبب التسمم الكحولي الحاد (وفقًا لتقرير طبي).

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أوسكار عمر هيرنانديز تم العثور عليه في مدينة أوكسنارد الساحلية بعد اختفائه في 30 مارس، وتم القبض على مدربه ماريو جارسيا أكينو (43 عاما) واتهامه بارتكاب جريمة القتل.

وأضافت الصحيفة أن المدرب كان قد تم اتهامه بجناية الاعتداء بقصد ارتكاب فعل فاحش ضد صبي يبلغ من العمر 16 عامًا في فبراير 2024.

ووفقا لمكتب الفحص الطبي لمقاطعة فينتورا فإن الصبي كان يعاني من تسمم كحولي، حيث أفادت الشرطة أن هيرنانديز اختفى منذ 30 مارس بعد "فشله في العودة إلى المنزل بعد زيارة أحد معارفه في لانكستر".

وكشف المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس ناثان هوتشمان إن هيرنانديز ركب قطار مترولينك لزيارة مدربه لكرة القدم ماريو إدجاردو جارسيا أكينو البالغ من العمر 43 عامًا.