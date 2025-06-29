كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

1 0
19:00

انتر ميامى

كأس العالم للأندية

فلامنجو

- -
23:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"بعد 4 سنوات لرحيله".. برشلونة يقترب من سداد ديونه لميسي

05:29 م الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ميسي لاعب إنتر ميامي
  • عرض 7 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 7 صورة
    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (6)
  • عرض 7 صورة
    احتفال لاعبي إنتر ميامي الأمريكي بميسي
  • عرض 7 صورة
    ميسي أثناء تنفيذ الركلة الحرة، الذي أحرز منها الهدف الثاني لإنتر ميامي (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفال ميسي بهدف في مرمى بورتو (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب نادي برشلونة من سداد الديون المستحقة عليه للنجم الأرجنتيني السابق بصفوفهم ليونيل ميسي الذي رحلّ عقب نهاية تعاقده لنادي باريس سان جيرمان في موسم 2021/22.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن نادي برشلونة سيسدد يوم غد الإثنين الدفعة الأخيرة من أصل 8 أقساط كان قد اتفق عليها مع لاعبيه الذين وافقوا على تأجيل حصولهم على جزء من رواتبهم لدعم النادي في أزمته عام 2020.

ويتبقى لنجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي، بحسب التقرير ذاته، 16 مليون يورو.

وهناك لاعبين في هذه الفترة لم يوافقوا على تأجيل رواتبهم بصورة مباشرة بل اختاروا تمديد العقود مما سمح لهم بتأجيل رواتبهم بموجب شروط تعاقدية جديدة.

اقرأ أيضًا:
شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم أسد الحملاوي

الاتحاد الأردني لكرة السلة يعلن عدم خوض مباراة إسرائيل في كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي برشلونة إنتر ميامي مستحقات ميسي ديون برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025
موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام
بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد