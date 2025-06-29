"بعد 4 سنوات لرحيله".. برشلونة يقترب من سداد ديونه لميسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب نادي برشلونة من سداد الديون المستحقة عليه للنجم الأرجنتيني السابق بصفوفهم ليونيل ميسي الذي رحلّ عقب نهاية تعاقده لنادي باريس سان جيرمان في موسم 2021/22.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن نادي برشلونة سيسدد يوم غد الإثنين الدفعة الأخيرة من أصل 8 أقساط كان قد اتفق عليها مع لاعبيه الذين وافقوا على تأجيل حصولهم على جزء من رواتبهم لدعم النادي في أزمته عام 2020.

ويتبقى لنجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي، بحسب التقرير ذاته، 16 مليون يورو.

وهناك لاعبين في هذه الفترة لم يوافقوا على تأجيل رواتبهم بصورة مباشرة بل اختاروا تمديد العقود مما سمح لهم بتأجيل رواتبهم بموجب شروط تعاقدية جديدة.

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