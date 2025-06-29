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دولة عربية تطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029

05:03 م الأحد 29 يونيو 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تقدم دولة قطر بطلب غير رسمي لاستضافة منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في عام 2029.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، قيام ممثلون عن قطر بمحادثات مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أعلى مستوى خلال تواجدهم بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الجارية من كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن قطر قد تطلب تنظيم البطولة خلال فصل الشتاء مثلما استضافت النسخة الماضية من بطولة كأس العالم 2022.

ويعاني العديد من اللاعبين المشاركون بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية من ارتفاع درجات الحرارة وتوقف المباريات بسبب بعض العواصف الرعدية.

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قطر كأس العالم للأندية 2029 كأس العالم للأندية فيفا
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