قبل صدام اليوم.. ماذا قدم ميسي أمام باريس سان جيرمان؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الأحد إلى ملعب مرسيدس بنز، حيث يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره الأمريكي إنتر ميامي، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وتحمل مباراة اليوم في طياتها الكثير من الندية، خصوصًا مع تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف إنتر ميامي، الذي انضم إليه بعد رحيله من باريس سان جيرمان.

وتجدر الإشارة إلى أن ميسي واجه باريس سان جيرمان 10 مرات من قبل، كلها كانت خلال مشاركاته مع برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا، حقق خلالها الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 3، بينما تلقى الهزيمة في 3 مواجهات.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميامي

المباراة تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر منصة DAZN، الحاصلة علي حقوق بث البطولة.