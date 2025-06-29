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"سقف قابل للطي ومكيف للهواء".. كيف يتم تأمين مباراة إنتر ميامي وباريس بكأس العالم للأندية؟

04:10 م الأحد 29 يونيو 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن كيفية تأمين مباراة إنتر ميامي الأمريكي وباريس سان جيرمان الفرنسي في دور 16 من كأس العالم للأندية من التوقف بسبب الظروف المناخية.

إنتر ميامي يلتقي نظيره باريس سان جيرمان عند السابعة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن اللجنة المنظمة للبطولة جعلت المباراة تُقام في ملعب مرسيدس بنز لتأمينها من الظروف المناخية وخطر العواصف الرعدية الذي تسبب في إيقاف عدة مباريات بالبطولة.

ونوهت الصحيفة الفرنسية إلى أن ملعب المباراة يمتاز بسقف قابل للطي بجانب وجود مكيف للهواء يجعل درجة الحرارة بداخله تصل إلى 20 درجة مئوية.

الملعب الذي يتسع لقرابة 71 ألف متفرج تم افتتاحه عام 2017 بتكلفة بناء وصلت إلى 1.6 مليار دولار إذ يتم غلقه لمنع هطول الأمطار ولشدة الحرارة.

وكان فريق إنتر ميامي قد تأهل لدور الـ 16 كوصيف لمجموعته برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره بالميراس المتصدر، فيما تأهل فريق باريس سان جيرمان كمتصدر لمجموعته برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره بوتافوجو الوصيف.

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