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تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة إنتر ميامي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

03:11 م الأحد 29 يونيو 2025

باريس سان جيرمان

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كتب - محمد الميموني:

استقر لويس إنريكي٬ المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على التشكيل الذي يخوضه أمام إنتر ميامي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميامي اليوم الأحد 29 يونيو٬ ضمن ثمن نهائي كأس العالم للأندية لموسم 2025.

ونعرض لكم في السطور التالية التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان لمواجهة إنتر ميامي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديش

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينا، فابيان رويز

خط الهجوم: ديزيري دوي، سيني مايولو، خفيتشا كفاراتسخيليا

ويذكر أن في مرحلة خروج المغلوب، إذا انتهت المباراة بالتعادل عند نهاية الوقت الأصلي، يُلعب وقت إضافي، يتكون الوقت الإضافي من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة لمدة خمس دقائق عند نهاية الوقت الأصلي، وليس بين شوطي الوقت الإضافي؛ حيث يبقى اللاعبون في الملعب خلال هاتين الفترتين

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