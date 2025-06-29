كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، توقف المباريات لأسباب مناخية خلال منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

فريق تشيلسي تأهل لدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية بعدما فاز صباح اليوم الأحد برباعية مقابل هدف على نظيره بنفيكا البرتغالي بعدما توقفت المباراة لأكثر من ساعتين.

"البلوز" ـ كما يلقب الفريق الإنجليزي ـ تقدموا بهدف سجله اللاعب ريس جيمس بعد مرور 64 دقيقة قبل أن يتوقف اللعب بالدقيقة 86 بسبب الأحوال الجوية وحين أُستأنف اللقاء نجح فريق بنفيكا في إدراك هدف التعادل من ركلة جزاء سجلها لاعبه أنخيل دي ماريا بالدقيقة 90+5 ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين نجح خلالهما تشيلسي في تسجيل ثلاثة أهداف أخرى.

وأضاف ماريسكا في تصريحات عقب المباراة:"الأمر تغيّر عند استئناف المباراة هذه بالنسبة لي ليست كرة قدم لقد تم إيقاف 7 أو 9 مباريات أعتقد أنها مزحة وليست كرة قدم ولا أفهم الأمر، فقد أفهم أن يتم إيقاف المباراة لأسباب أمنية ولكن مايحدث يشير إلى أن المكان الحالي ليس هو المناسب للبطولة".

وأتم المدير الفني لفريق تشيلسي تصريحاته بقوله:"خلال فترة التوقف اللاعبون كانوا يضحكون ويأكلون ويجلسون على هواتفهم فكيف سيكونوا بتركيزهم، ليس طبيعيًا ألا نستقبل أي فرصة لمدة 86 دقيقة ثم عند عودة المباراة نستقبل فرصًا".

ومن المقرر أن يلتقي فريق تشيلسي نظيره بالميراس عند الرابعة من صباح يوم السبت 5 يوليو ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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