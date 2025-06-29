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خلال إجازته.. من هي الفتاة التي ظهرت مع محمد صلاح في تركيا؟

02:36 م الأحد 29 يونيو 2025

محمد صلاح

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كتب- محمد عبدالهادي:

يقضي النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي ونجم نادي ليفربول، إجازته السنوية في مدينة بودروم التركية استعدادًا للعودة إلى تدريبات فريقه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأثناء تواجده في المدينة الساحلية الشهيرة، خطف صلاح الأنظار مجددًا بعد ظهوره في صورة جمعته بالممثلة التركية المعروفة هاندا دوجانديمير، التي نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، لتحصد تفاعلاً واسعًا من المتابعين في تركيا والعالم العربي.

من هي الممثلة التي ظهرت مع محمد صلاح؟

هاندا، التي وُلدت في 22 نوفمبر 1985 بمدينة أنقرة، تُعد من أبرز نجمات الدراما التركية في السنوات الأخيرة.

حصلت على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة أنقرة، كما واصلت دراستها في فرنسا، وتجيد التحدث بثلاث لغات: التركية، الفرنسية، والإنجليزية.

بدأت مسيرتها المهنية كمقدمة برامج تلفزيونية، قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل، حيث كان أول ظهور لها في مسلسل "KAHRAMANLAR".

واشتهرت بشكل كبير بعد تجسيدها شخصية "زينب يلماز" في مسلسل "Güneşi Beklerken" (تنتظر الشمس)، الذي حقق نجاحًا واسعًا منتصف العقد الماضي.

وإلى جانب الدراما التلفزيونية، شاركت هاندا في عدد من الأفلام التركية، وتمكنت من الفوز بجائزة أفضل ممثلة في عام 2013، لتُرسّخ مكانتها كوجه فني بارز في تركيا.

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي نادي ليفربول تركيا هاندا دوجانديمير
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