كتب - محمد الميموني:

يواجه باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميامي اليوم الأحد 29 يونيو٬ ضمن ثمن نهائي كأس العالم للأندية لموسم 2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميامي

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء على ملعب "مرسيدس بنز وتنقل المباراة عبر منصة DAZN وقناة MBC مصر.

ويذكر أن في مرحلة خروج المغلوب، إذا انتهت المباراة بالتعادل عند نهاية الوقت الأصلي، يُلعب وقت إضافي، يتكون الوقت الإضافي من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة لمدة خمس دقائق عند نهاية الوقت الأصلي، وليس بين شوطي الوقت الإضافي؛ حيث يبقى اللاعبون في الملعب خلال هاتين الفترتين