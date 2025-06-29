كتب - محمد الميموني:

الكثير من عشاق كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميامي اليوم الأحد 29 يونيو٬ ضمن ثمن نهائي كأس العالم للأندية لموسم 2025.

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء على ملعب "مرسيدس بنز".

ونعرض لكم في السطور التالية القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و إنتر ميامي كالتالي:

تردد قناة MBC مصر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11471.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.