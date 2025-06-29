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المنتخب السعودي يخسر أمام المكسيك ويودع الكأس الذهبية

01:44 م الأحد 29 يونيو 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر المنتخب السعودي بهدفين نظيفين على يد نظيره المكسيكي خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد ضمن منافسات دور ربع نهائي الكأس الذهبية.

وتقدم المنتخب المكسيكي بهدف بعد مرور 49 دقيقة عن طريق لاعبه ألكسيس فيجا ثم سجل لاعب المنتخب السعودي عبدالله مادو الهدف الثاني لمنتخب المكسيكي في الدقيقة 81 بالخطأ بمرماه.

المنتخب السعودي كان قد تأهل كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط في حين تأهل منتخب أمريكا كمتصدر للمجموعة برصيد 9 نقاط، فيما احتل منتخب ترينداد وتوباجو المركز الثالث بنقطتين وتذيل منتخب هايتي الترتيب بنقطة.

وعلى الجانب الآخر تأهل منتخب المكسيك متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره الكوستاريكي الذي تأهل كوصيف، بينما احتل منتخب جمهورية الدومنيكان المركز الثالث برصيد نقطة بالتساوي مع منتخب سورينام المتذيل بالرصيد ذاته.

وتقام النسخة الحالية من الكأس الذهبية بدولتي كندا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 6 يوليو 2025.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى للمنتخب السعودي بالبطولة بعدما تلقى دعوة من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).

وبدأ المنتخب السعودي البطولة بالفوز بهدف نظيف على نظيره هايتي ثم خسر بالنتيجة ذاتها أمام منتخب أمريكا قبل التعادل بهدف لمثله أمام نظيره ترينداد وتوباجو.

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