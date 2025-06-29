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ميسي على رأس 13 لاعبًا مهددين بالغياب عن ربع نهائي مونديال الأندية.. ما القصة؟

12:41 م الأحد 29 يونيو 2025
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    إنتر ميامي ضد بالميراس (1)
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    لحظة تسجيل تاديو أليندي هدف إنتر ميامي
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كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم، صوب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُستكمل منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهتين من العيار الثقيل.

ويشهد هذا الدور صدامًا أوروبيًا أمريكيًا، وآخر ألمانيًا برازيليًا، حيث يلتقي في السابعة مساءً باريس سان جيرمان بنظيره إنتر ميامي الأمريكي وسيكون في هذه المواجهة 8 لاعبين مهددين بالغياب عن المواجهة التالية حال تأهل فرقهم إلى ربع النهائي بسبب تراكم الانذارات، وهم:

3 من باريس سان جيرمان: ماركينيوس، فابيان رويز، جواو نيفيز

5 لاعبين من إنتر ميامي: ليونيل ميسي، لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، توماس أفيليس

أما في المباراة الثانية، التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وفلامنجو البرازيلي على ملعب "هارد روك"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، فيتواجد فيها 5 لاعبين مهددين بالغياب عن ربع النهائي:

بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا

فلامنجو: جيرسون، جونزالو بلاتا، برونو هنريكي، إيريك بولجار

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فريق إنتر ميامي كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان إنتر ميامي
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