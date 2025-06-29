آخرها 116 دقيقة.. تفاصيل توقف 6 مباريات في كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد بطولة كأس العالم في نسختها الاستثنائية التي تحتضنها أمريكا، حالة من الجدل والانتقادات بسبب ما تشهده المباريات من التوقف المتكرر لسوء الأحوال الجوية، والتي كان آخرها لقاء تشيلسي وبنفيكا.

وشهدت البطولة توقف 6 مباريات حتى الأن بسبب التحذيرات من عواصف رعدية أو سوء الطقس، وهو ما أجبر الحكام على إيقاف اللعب مؤقتًا حفاظًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

وفيما يلي قائمة بأبرز المباريات التي تأثرت بتقلبات الطقس:

مباراة أولسان وصنداونز – فلوريدا: تأجيل لأكثر من 60 دقيقة

مباراة سالزبورج وباتشوكا – أوهايو: توقف دام 97 دقيقة

مباراة بالميراس والأهلي – نيوجيرسي: تأخير استمر 50 دقيقة

مباراة بنفيكا وأوكلاند – فلوريدا: أطول تأخير حتى الآن، تجاوز 120 دقيقة

مباراة أوكلاند وبوكا جونيورز – تينيسي: توقف لمدة 40 دقيقة

مباراة تشيلسي وبنفيكا – كارولاينا الشمالية: توقف عند الدقيقة 85 لمدة 116 دقيقة