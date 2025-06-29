كأس العالم للأندية 2025

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باريس سان جيرمان

- -
19:00

انتر ميامى

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فلامنجو

- -
23:00

بايرن ميونيخ

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مجانا.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟

12:21 م الأحد 29 يونيو 2025

كأس العالم للأندية 2025

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كتب- محمد خيري:

تستكمل اليوم الخميس مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينطلق اليوم الخامس عشر من مونديال الأندية خلال ساعات، بمبارتين في الدور الحاسم.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي - 7 مساء.

فلامينجو البرازيلي × بايرن ميونيخ - 11 مساء.

كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية اليوم؟

وتقرر أن تنقل شبكة قنوات "MBC"، مباراتي باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي، وبايرن ميونخ وفلامنجو في دور الـ16 بكأس العالم للأندية.

وبهذا يمكن مشاهدة المباراتين عبر القناتين المفتوحتين.

تردد قناة إم سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).

تردد قناة إم سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية مباريات اليوم في كأس العالم للأندية مشاهدة مباريات اليوم بث مباشرة لمباريات اليوم باريس سان جيرمان إنتر ميامي
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