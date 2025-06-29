كتب- محمد عبدالهادي

تمكن فريق تشيلسي من حسم تأهله الدور ربع النهائي رسميًا من بطولة كأس العالم للأ،دية، وذلك بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بنفيكا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة "شارلوت" الأمريكية.

وشهدت المباراة إثارة من الجدل، بعدما توقفت في الدقيقة 85، لتظل معلقة ما يقرب من الساعة والنصف، حتى يتم استئنافها مرة أخرى.

وفاز تشيلسي بنتيجة 4-1، ليصعد لربع النهائي ويضرب موعدًا مع نظيره بالميراس البرازيلي يوم 5 يوليو المقبل.

أهداف مباراة تشيلسي وبنفيكا