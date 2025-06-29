مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

تقام مباراتين في دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد.

وتبدأ المباريات عندما يلاقي باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميامي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم".

ويختتم اليوم بمباراة فلامنجو البرازيلي الذي يواجه منافسه بايرن ميونخ الألماني في تمام الساعة الحادية عشر مساء، على ملعب "هارد روك".

يُذكر ان بطولة مونديال الأندية تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

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