كأس العالم للأندية 2025

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باريس سان جيرمان

- -
19:00

انتر ميامى

كأس العالم للأندية

فلامنجو

- -
23:00

بايرن ميونيخ

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مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

02:00 ص الأحد 29 يونيو 2025

مجسم كأس العالم للأندية

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تقام مباراتين في دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد.

وتبدأ المباريات عندما يلاقي باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميامي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم".

ويختتم اليوم بمباراة فلامنجو البرازيلي الذي يواجه منافسه بايرن ميونخ الألماني في تمام الساعة الحادية عشر مساء، على ملعب "هارد روك".

يُذكر ان بطولة مونديال الأندية تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

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كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 باريس ضد إنتر ميامي فلامنجو وبايرن ميونخ
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