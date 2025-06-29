بعد التأهل لربع النهائي.. كم جنى بالميراس من كأس العالم للأندية؟

كتب - محمد القرش:

استطاع فريق بالميراس البرازيلي التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على بوتافوجو بهدف دون رد في اللقاء الذي وصل للأشواط الإضافية.

وواصل الفريق البرازيلي حصد الأموال مستفيدا بجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للنسخة المستحدثة لمونديال العالم.

وحصد بالميراس مبلغ 13.125 مليون دولار أمريكي، بفضل الفوز على بوتافوجو والتأهل لدور ربع النهائي، لتصبح الحصيلة المالية 39.825 مليون دولار.

وحقق الفريق البرازيلي كل تلك الأرباع بفضل: (15.21 مليون للمشاركة، 2 مليون من فوز، 2 مليون من تعادلين، 7.5 مليون للتأهل لدور الـ16، و13.125 مليون من التأهل لربع النهائي).

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