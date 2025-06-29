"أنتمي للسعودية".. رونالدو يكشف سبب تجديد عقده مع النصر

كتب - محمد القرش:

كشف كريستيانو رونالدو سبب تجديد عقده مع نادي النصر السعودي لمدة عامين، بعد مفاوضات دامت طويلا.

وقال رونالدو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "علينا أن نذكر صاحب السمو الملكي "ولي عهدنا" لأنه يقوم بجهد وعمل رائع".

وأضاف: "أنا برتغالي ، ولكنّي أنتمي للمملكة العربية السعودية منذ يومي الأول هنا".

وواصل: "لسنا سعداء بما حدث في الموسم الماضي، لكنني أؤمن بالنصر، أؤمن بجماهيرنا، ونحن معهم سوف نكون أقوى بكثير، وسنغير الكثير من الأمور".

وزاد: "هدفي الأول دائما هو الفوز بألقاب مهمة مع النصر، ولا زلت أؤمن بلك، ولهذا السبب جددت عقدي لسنتين إضافيين".

واختتم كريستيانو: "ولأنني أؤمن بذلك سأكون بطلا في المملكة العربية السعودية قريبا".