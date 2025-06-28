تشكيل مباراة بالميراس وبوتافوجو في ثمن نهائي كأس العالم
يلاقي بالميراس نظيره بوتافوجو اليوم السبت، ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.
تشكيل بالميراس
حراسة المرمى: ويفرتون.
خط الدفاع: جاياي - بورنو فوش - جوميز - خواكين بيكيريز.
خط الوسط: آلان إلياس - ريوس - مارتينيز.
خط الهجوم: إستيفاو - فيتور روكي - موريسيو.
تشكيل بوتافوجو
حراسة المرمى: جون فيكتور.
خط الدفاع: فيتينيو - جايير كونها - ألكسندر باربوزا - تيليس.
خط الوسط: آلان لوريرو - باربوسا - فريتاس.
خط الهجوم: آرتور - جيسوس - سافارينو.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر، على ملعب لينكون فايناشال.
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