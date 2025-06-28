تشكيل مباراة بالميراس وبوتافوجو في ثمن نهائي كأس العالم

يلاقي بالميراس نظيره بوتافوجو اليوم السبت، ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل بالميراس

حراسة المرمى: ويفرتون.

خط الدفاع: جاياي - بورنو فوش - جوميز - خواكين بيكيريز.

خط الوسط: آلان إلياس - ريوس - مارتينيز.

خط الهجوم: إستيفاو - فيتور روكي - موريسيو.

تشكيل بوتافوجو

حراسة المرمى: جون فيكتور.

خط الدفاع: فيتينيو - جايير كونها - ألكسندر باربوزا - تيليس.

خط الوسط: آلان لوريرو - باربوسا - فريتاس.

خط الهجوم: آرتور - جيسوس - سافارينو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر، على ملعب لينكون فايناشال.

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