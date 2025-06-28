"الزمالك رفض ضمه".. نادي هولندي يعلن رسمياً التعاقد مع لاعب مصري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي فيتيسه الهولندي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط المصري مصطفى أشرف مصطفى في صفقة انتقال حر قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وأشار النادي الهولندي الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى أن اللاعب وقع على عقد لمدة سنتين مع وجود خيار بتمديد التعاقد لموسم ثالث.

وأوضح نادي فيتيسه أن مصطفى أشرف قد شارك معهم في مباراة ودية بالموسم الماضي وترك انطباعاً إيجابياً حول قدراته الهجومية، متمنيين أن يكون عنصرًا فعالاً بصفوف الفريق.

ومن جانبه قال اللاعب في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، سارت فترة الاختبار بالموسم الماضي على ما يرام، ولذلك من الرائع أكثر أن أوقع عقدي هنا الآن.. أتطلع بشوق للقاء الجماهير".

وكان أشرف مصطفى والد اللاعب قد قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن نادي الزمالك فاوضهم لضم نجله خلال الموسم الماضي ولكن الأمور كانت متعثرة بسبب بعض الاختلافات المالية، فيما أعلن الزمالك في وقت لاحق رفضه إتمام الصفقة بسبب مغالاة مالية.

وشارك اللاعب صاحب الـ 21 عاماً مع الفريق الرديف بنادي مونشنجلادباخ في 9 مباريات بالموسم الماضي بدوري المنطقة الغربية ولكنه لم يسجل أو يصنع خلال 133 دقيقة لعب.

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