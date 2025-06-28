دفعة قوية لفريق ريال مدريد قبل مباراة يوفنتوس بكأس العالم للأندية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن جاهزية النجم الفرنسي بصفوف ريال مدريد كيليان مبابي للمشاركة مع فريقه الإسباني خلال مباراة يوفنتوس بكأس العالم للأندية.

ويلتقي فريق ريال مدريد نظيره يوفنتوس عند العاشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس العالم للأندية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية عبر تقرير لها اليوم السبت أن اللاعب الفرنسي يتدرب بصورة جيدة مع الفريق ومازال أمامه ثلاث حصص تدريبية قبل مباراة يوفنتوس إذ ينتظر مدربه تشابي ألونسو عودته بفارغ الصبر.

مبابي صاحب الـ 26 عاماً لم يشارك مع ريال مدريد بأي مباراة بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية بسبب وعكة صحية تعرض لها.

ريال مدريد كان قد أعلن في وقت سابق نقل النجم الفرنسي إلى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث بطولة كأس العالم للأندية بسبب معاناة اللاعب من نوبة حادة ناتجة عن إلتهاب المعدة والأمعاء.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن نظيره الهلال الذي تأهل للدور ذاته كوصيف.

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