كتب ـ محمد الميموني:

أُسدل الستار على دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، لتبدأ رحلة الفرق مع دور الـ16.

وتبدأ اليوم السبت 28 يونيو، مباريات دور الـ 16 بمباراتين بين كل من تشيلسي ونظيره بنفيكا بينما يواجة بالميراس نظيره بوتافوجو.

ويحتل مهاجم المنتخب الفلسطيني والنادي الأهلي وسام أبو علي المركز الأول في مجموعة هدافي كأس العالم للأندية بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى بورتو قبل دور ال 16.

ونعرض لكم في السطور التالية جدول هدافي كأس العالم للأندية كالتالي:

1ـ وسام أبو علي (الأهلي) 3 أهداف

2 ـ مايكل أوليز (بايرن ميونخ) 3 أهداف

3 ـ جمال موسيالا ( باير ميونخ) 3 أهداف

4 ـ أنخيل دي ماريا (بنفيكا) 3 أهداف

5 ـ كينان يلدز ( يوفنتوس) 3 أهداف

6) كينجسلي كومان (بايرن ميونخ) هدفان

7) توماس مولر (بايرن ميونخ) هدفان

8) جونزالو جارسيا (ريال مدريد) هدفان

9) فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد) هدفان

10) فرانشيسكو كونسيساو (يوفنتوس) هدفان

11) راندي كولو مواني (يوفنتوس) هدفان

12) دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس) هدفان

13) لاوتارو مارتينيز (إنتر) هدفان

14) هالاند (مانشستر سيتي) هدفان

15) فيل فودين (مانشستر سيتي) هدفان

16) جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) هدفان

17) جوندوجان (مانشستر سيتي) هدفان

18) بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد) هدفان

19) بيدرو نيتو (تشيلسي) هدفان

20) لياندرو باريرو (بنفيكا) هدفان

21) صامويل أوموروديون (بورتو) هدفان

22) إيجور جيسوس (بوتافوجو) هدفان

23) إكرام راينز (ماميلودي صن داونز) هدفان

24) جيرمان بيرتيرام (مونتيري) هدفان

25) والاس يان (فلامنجو) هدفان