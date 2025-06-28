كتب ـ محمد الميموني:

يشهد اليوم السبت 28 يونيو،افتتاح مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية للنسخة الجديدة لموسم 2025.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.

وتلعب اليوم السبت، مباراتين ضمن منافسات دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2025.

المواجهة الأولى ستجمع بين فريقي بالميراس وبوتافوجو في مواجهة برازيلية خالصة، في تمام الساعة 7مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد".

والمواجهة الثانية ستجمع بين فريقي بنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "بنك أمريكا".

ماذا يحدث في حالة تعادل فريقين في دور الـ16 بكأس العالم للأندية؟

مع بداية دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، قد تنتهي أحد المباريات الـ8 في الدور ثمن النهائي بالتعادل سواء السلبي أو الإيجابي بين فريقين، فماذا يحدث في حالة التعادل؟

تنص لائحة بطولة كأس العالم للأندية 2025، على أنه في حالة انتهاء مباراة في دور الـ16 بالبطولة القارية، سيلعب شوطين إضافيين لمدة 15 دقيقة لكل شوط، وفي حالة استمرار التعادل، سيلعب الفريقين ركلات ترجيح.

ونعرض لكم اللائحة في السطور التالية كالتالي:

"في مرحلة خروج المغلوب، إذا انتهت المباراة بالتعادل عند نهاية الوقت الأصلي، يُلعب وقت إضافي، يتكون الوقت الإضافي من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة لمدة خمس دقائق عند نهاية الوقت الأصلي، وليس بين شوطي الوقت الإضافي؛ حيث يبقى اللاعبون في الملعب خلال هاتين الفترتين".