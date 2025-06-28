كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف اليوم السبت 28 يونيو، ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" مباراة من العيار الثقيل بين بالميراس ونظيره بوتافوجو في قمة برازيلية خالصة ضمن منافسات دور ثمن نهائي كأس العالم للأندية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية لموسم 2025.

موعد مباراة بالميراس و بوتافوجو والقناة الناقلة

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" وتنقل المباراة عبر منصة DAZN.

ويذكر أن في مرحلة خروج المغلوب، إذا انتهت المباراة بالتعادل عند نهاية الوقت الأصلي، يُلعب وقت إضافي، يتكون الوقت الإضافي من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة لمدة خمس دقائق عند نهاية الوقت الأصلي، وليس بين شوطي الوقت الإضافي؛ حيث يبقى اللاعبون في الملعب خلال هاتين الفترتين