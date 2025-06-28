قناة مجانية تنقل مباراة بنفيكا وتشيلسي بكأس العالم للأندية

يلتقي فريق بنفيكا البرتغالي نظيره تشيلسي الإنجليزي عند الحادية عشر من مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية.

وكان نادي تشيلسي قد تأهل إلى دور الـ 16 وصيفًا لمجموعته برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن فلامنجو البرازيلي الذي تأهل كمتصدر، فيما تأهل فريق بنفيكا كمتصدر لمجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن بايرن ميونخ الوصيف.

القناة الناقلة لمباراة بنفيكا وتشيلسي الإنجليزي

ستُنقل مجاناً عبر شبكة قنوات "MBC" بتعليق كلاً من: مدحت شلبي وفارس عوض.

وكان الإعلامي إبراهيم فايق قد أعلن إذاعة قناة MBC MASR2 لخمس مباريات من منافسات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية، للتعرف على المباريات.. اضغط هنا

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